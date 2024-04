La Sammartinese frena col Noceto. Boretto, tre punti d’oro

Il Campagnola sorride nel derby e conquista tre punti chiave nella lotta salvezza. I rosa-nero hanno la meglio di misura sul Luzzara, piegato sul campo degli avversari da un gol di Consiglio al quarto d’ora del primo tempo, e conquistano il terzo risultato utile di fila che li porta a -1 dal Carignano, dodicesimo; il Luzzara, invece, continua la sua serie negativa che sembra non avere mai fine e rimane terzultimo ma, se il campionato finisse oggi, sarebbe retrocesso direttamente senza la disputa dei playout, visto che le lunghezze di svantaggio sui rivali di giornata sono 7. Un’altra vittoria preziosa nella lotta per mantenere la categoria è quella del Boretto, che dopo due pareggi consecutivi piega 3-1 in casa il fanalino Real Sala Baganza, soffrendo in avvio per poi allungare alla distanza: parmensi avanti al 6’ con Catelli, poi a fine primo tempo i bianco-celesti pareggiano con Roberto Parmiggiani, prima dell’uno-due nella ripresa firmato da Rocchi (55’) e Diouf (72’). Ritrova il sorriso, dopo due sconfitte rimediate prima della sosta pasquale, la Riese: i rosso-neri centrano la nona vittoria casalinga della loro stagione regolando 2-0 al "Comunale" i parmensi della Polisportiva Il Cervo, penultimi della classe, che si presentavano nella Bassa reduci da 2 successi di fila: apre le marcature ad inizio ripresa Fantastico, al 63’ il gol della sicurezza lo mette a segno Volpini. Pareggio casalingo, infine, per la Sammartinese: i nero-verdi rimontano l’iniziale svantaggio col Noceto ma non vanno oltre l’1-1 e perdono l’occasione di rimanere al secondo posto in solitaria: a riagguantare gli ospiti, passati al 12’ con Sipone, è un gol al 34’ del solito Zogu.

Classifica: Gotico Garibaldina 64, Alsenese 54, Bobbiese e Sammartinese 53, Castellana Fontana 49, Felino 43, Riese e Pontenurese 42, Carpaneto Chero 40, Futura Fornovo Medesano 39, Boretto 38, Carignano 37, Campagnola 36, Sarmatese 33, Noceto 32, Luzzara 29, Polisportiva Il Cervo 28, Real Sala Baganza 26.