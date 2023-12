La Sangio nel caos totale. Regolanti e Rosseti salutano

di Massimo Bagiardi

Giornata di caos totale quella di ieri in casa della Sangiovannese. Doveva essere un lunedì di ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di domani ma alla resa dei conti è stato un pomeriggio di addii eccellenti. Hanno infatti rescisso il loro rapporto di collaborazione con la società di piazza Arduino Casprini l’attaccante Giuliano Regolanti, per lui 13 presenze e quattro reti messe a segno, ma soprattutto il capitano Niccolò Rosseti che dopo quattro stagioni e mezzo in forza al Marzocco ha trovato l’accordo per rescindere dal suo contratto che, solo la scorsa estate, era stato siglato fino al 2026. Non è ancora chiara la posizione del tecnico Atos Rigucci; attorno alle 15,30 di ieri, infatti, è stato visto uscire dallo stadio con i suoi effetti personali e, a quel punto, in tanti hanno pensato anche a un suo dietrofront dopo i non brillanti risultati ottenuti nelle quattro partite in cui è stato in panchina, ultimo dei quali quello di domenica. L’allenamento, in programma poco dopo, è peraltro saltato. Alla serata di ieri nessun comunicato ufficiale è stato diramato dalla società, e quindi probabile che il tecnico abbia lasciato in mano alla dirigenza la patata bollente dopo la riunione fiume andata in scena domenica nel post gara di Poggibonsi. Al momento è ancora lui l’allenatore della Sangiovannese, non è dato sapere cosa accadrà in queste ore ma è certo che la società, con in testa Giuseppe Morandini e Marcello Bucciarelli, dovrà tuffarsi a capofitto sul mercato per sopperire a queste due partenze e che privano, tutto l’organico, di calciatori dal pedigree importante ma che, alla resa dei conti, non hanno risposto secondo le attese. Che qualcosa potesse succedere lo si era ben capito, era però difficile immaginare che in un sol colpo la società potesse privarsi dei due elementi più esperti dell’organico oltre alle partenze già note, ma operate nei giorni scorsi, di altri calciatori che per varie ragioni non avevano quasi mai trovato spazio all’interno del rettangolo verde.

Tutto questo accade a 24 ore dall’ultima partita in programma per il 2023, arriverà infatti il lanciatissimo Trestina reduce addirittura da quattro vittorie consecutive e con un tridente offensivo davvero importante, basti pensare che la premiata ditta Belli-Tascini-Di Nolfo ha realizzato 15 delle 23 marcature complessive di tutta a formazione. In questo caos totale difficile sapere come potrà scendere in campo la squadra, tatticamente ed emotivamente, in una situazione di classifica parecchio difficile e nel bel mezzo di un mercato che porterà sicuramente altre novità da qui a venerdì prossimo, ultimo giorno di trattative.