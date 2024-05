La Sangio riparte dopo la scomparsa di Merli. Il comitato bianco azzurro elegge il presidente

Stasera il comitato bianco azzurro eleggerà il suo nuovo presidente. A un mese dalla tragica scomparsa di Marco Merli, i componenti di questo gruppo esterno all’esecutivo della società di Piazza Arduino Casprini saranno chiamati a nominare la nuova figura in luogo del compianto patron azzurro. All’interno del comitato sono presenti circa 20 soci, uno di questi verrà eletto e non è da escludere che venga insignito del ruolo l’attuale direttore generale Giuseppe Morandini, uomo di fiducia da sempre dei vertici societari e che andrebbe a ricoprire questo incarico oltre quello di addetto al mercato. In ballo per il ruolo di presidente ci sono anche altre figure, l’unica cosa certa è che da domani inizierà ufficialmente la programmazione per l’allestimento della rosa in vista del prossimo campionato. C’è da reperire la figura di allenatore, parlare con i giocatori della passata stagione e trovarne di nuovi che sposino appieno il progetto societario che sarà, come è facilmente intuibile, incentrato sulla permanenza in categoria.

Massimo Bagiardi