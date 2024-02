La Sangiustese affila le armi per la Jesina. Monachesi: "Dobbiamo rialzarci subito"

"Siamo chiamati a rialzarci sia per noi stessi che per il club". Mattia Monachesi, attaccante della Sangiustese Vp, sottolinea l’importanza del match di domenica contro la Jesina per i rossoblù che occupano la penultima posizione. "Per un anno e mezzo – dice il giocatore – ho indossato la maglia leoncella e conservo un bellissimo ricordo sia del primo anno quando siamo andati in finale playoff che della scorsa stagione". Ma adesso c’è da pensare al presente. "Mi aspetto una partita maschia, contro una squadra quadrata che ha dato filo da torcere a ogni avversario. Si tratta di una formazione fisica, che fa del pressing la sua arma principale". Per la Sangiustese si tratta di una gara di fondamentale importanza. "Stiamo attraversando un periodo difficile, ora tutti insieme dobbiamo provare con le unghie e con i denti a tirarci fuori da questa situazione. Siamo partiti ad inizio anno con altri obiettivi, purtroppo non siamo riusciti a mantenerli". I leoncelli sono reduci dal pareggio con il Tolentino mentre i rossoblù sono stati sconfitti in casa del Monturano. Su Tvrs si potrà seguire in diretta la partita Sangiustese Vp-Jesina.