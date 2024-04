La Sangiustese di Giandomenico riceve l’Urbania: "Proviamo a vincere le ultime quattro partite"

"Dobbiamo mantenere alta la concentrazione contro una squadra forte come l’Urbania che ancora non ha raggiunto la salvezza e quindi dovrà dare il massimo". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla del match casalingo delle 16. "Non c’è da fare tanti calcoli – aggiunge – ma provare a vincere le quattro gare rimaste". Per centrare l’obiettivo i rossoblù dovranno cominciare sin da oggi a fare il pieno. "La squadra – conclude il tecnico – sta discretamente bene, tuttavia abbiamo ancora qualche assenza tra infortuni e squalifiche. Sono però certo che chi scenderà in campo si farà trovare pronto e che proveremo a fare una grande gara". Nell’ultimo turno, prima delle due settimane di sosta, Urbietis e compagni hanno pareggiato 1-1 con il Tolentino, mentre i calzaturieri hanno espugnato 3-0 il "Colle Varano" di Colli del Tronto superando l’Azzurra Colli, una diretta concorrente alla salvezza. Nel match di andata dello scorso novembre si imposero 2-0 i durantini con le reti di Carnesecchi e Del Compare.