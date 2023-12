La Sangiustese ufficializza il portiere Monti. Vietati passi falsi nel match in casa del K Sport

La vigilia della sfida in casa della K Sport si apre con l’ufficializzazione della Sangiustese Vp dell’arrivo di Michele Monti, il portiere che ha iniziato la stagione al Tolentino prima del passaggio al Trodica. Ma adesso c’è in cima ai pensieri la delicata sfida in casa della K Sport Montecchio Gallo. "Sicuramente – ha detto Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese Vp – non sarà una gara semplice, però sono fiducioso. In settimana abbiamo lavorato bene, la squadra ha preparato con grande impegno e attenzione l’appuntamento e ritengo che faremo una grande prestazione. Andiamo ad affrontare una squadra ottima, costruita per vincere e da sempre indicata tra le candidate alle posizioni di vertice, su uno dei campi più difficili della categoria. Noi dobbiamo tirare fuori non solo tutto quello che abbiamo ma anche un qualcosa di più pur di portare a casa dei punti pesanti e necessari". La Sangiustese Vp è infatti in penultima posizione.