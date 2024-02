La sconfitta. La Geotermica china la testa

GEOTERMICA

RIVER PIEVE

GEOTERMICA: Bettarini, Pavoletti (1’st Falleni), Pruneti (23’st Dussol), Spagnoli, Cacciò, Misseri, Landi, Pashja (23’st Scottu), Pellegrini, Falchini, Campo (23’st Zoncu). All. Niccolai.

RIVER PIEVE: Biggeri, Racciotti, Lunardi, El Hadoui, Leshi, Di Giulio, Bachini (41’st Belluomini), Cecchini, Morelli, Pieretti (9’st Tocci), Magera (25’st fruzzetti). All. Fanani.

Arbitro: Marchi di Siena.

Marcatori: al 9’pt e 40’st Morelli, 11’pt Cecchini (R).

LARDERELLO – La Geotermica era attesa ad una prova di un pronto riscatto, ma la partita ha disatteso le aspettative della vigilia. Con il River Pieve una sconfitta con un punteggio netto che ha riportato la squadra boracifera indietro, a qualche settimana fa,sia sul piano del gioco ma anche con l’approccio in campo con l’avversario. Ad onore vero, senza voler trovare scusanti di fronte ad una sconfitta così netta, va detto però che la compagine guidata da mister Niccolai per l’ennesima volta oggi è scesa in campo in formazione rimaneggiata. Pesano in una squadra che lotta duramente per salvarsi, le assenze di giocatori del calibro di Romeo. A tutto ciò si vanno ad aggiungere quelle leggerezze difensive che purtroppo stanno caratterizzando gli avvii di partita in questa stagione. Per la cronaca già al 9’ una leggerezza difensiva, palla persa nella propria area di rigore, mette nelle condizioni l’attaccante avversario Morelli di mettere a segno il gol del vantaggio. Passano appena due minuti ma un’altra palla persa di difensori della Geotermica costringe Spagnoli ad atterrare l’attaccante ospite. Rigore che Cecchini trasforma. Un avvio che deprime e non da quella carica giusta per recuperare. Tanta volontà da parte dei ragazzi di Niccolai. Nella ripresa i locali fanno possesso mentre gli ospiti si affidano a veloci ripartenze. Nel finale di partita proprio da una di questa nasce il terzo gol ospite di Morelli. Una partita iniziata in salita e terminata nel modo peggiore. Di positivo l’esordio nelle fila della Geotermica dell’ultimo arrivato Falleni proveniente dalla Pro Livorno.

P.M.