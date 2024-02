La serata di gala del Cgc

Al Gran teatro del Festival Pucciniano è stata musica (piacevole) per l’udito dei dirigenti del Cgc Viareggio in occasione della consegna dei premi che da tempo caratterizzano la giornata inaugurale. "Sono soddisfatto, anzi molto soddisfatto" ha detto il presidente del Cgc Alessandro Palagi. Ovviamente ora ci sarà da vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, ovvero passare dalle parole ai fatti. "Non ho alcun dubbio" ha ribadito il massimo dirigente, sottolineando un "lunga vita al torneo di Viareggio". Le parole che danno dato benzina al Cgc sono arrivate dal presidente della Regione, Eugenio Giani – "Il torneo è un vanto della Toscana" – e dal presidente del settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci: Un torneo del genere, che punta sui giovani, è una risorsa del nostro calcio: i suoi 75 anni di vita sono una garanzia".

Tisci è stato uno dei premiati: al massimo dirigente federale dei giovani è andato il trofeo “Torquato Bresciani”; il “Bruno Roghi” è andato a Roberto Bernabò, che ha ricordato i suoi trascorsi da giovane cronista alla Coppa Carnevale; il “Gaetano Scirea” è stato assegnato all’ex commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani che ha ricordato di avere vinto il gran premio “Città di Camaiore” il 5 agosto 1992, proprio nel giorno in cui debuttarono fra i professionisti Marco Pantani e Davide Rebellin. Il premio speciale del Cgc Viareggio è stato assegnato al direttore della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Maurizio Adam. Al direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri è andato il premio “Cgc”. Infine, il premio alla memoria della giovane Emanuela Perinetti, scomparsa prematuramente, è andato alla responsabile del marketing del Pisa, Flavia Martellacci. .

I risultati della 1ª giornata del gruppo B e della 1ª giornata della Women’s Cup.

Empoli-Melbourne C. 2-0

Arbitro: Calise di Piombino

Reti: 35’pt Massarelli (E); 47’st Pagni (E).

Imolese-Ojodu City 1-2

Arbitro: Bagni di Prato.

Reti: 32’pt Camara (I), 39’ Obalowu (O); 23’st Ibrahim (O).

Torino-Rukh 2-0

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Reti: 19’st Galantai rig. (T), 34’ Galantai.

New York-Brazzaville 0-8

Arbitro: Subhan di Pontedera.

Reti: 5’pt Moaussavou (C), 26’ Pounga (C), 32’ Moaussavou (C), 44’ Wumba (C); 5’st Wumba (C), 15’ Lengomba (C), 24’ Olani (C), 32’ Bizenga (C).

Rapp. Serie D-Jòvenes Promesas 4-0

Arbitro: Enned di Firenze.

Reti: 18’pt Bianchi (R), 45’ Bianchi (R); 31’st Bianchi (R), 46’ Giacona rig. (R).

Avellino-Mavlon 1-4

Arbitro: Marchetti di Chiavari.

Reti: 4’pt Elisha (M), 22’ Mutanda (A), 28’ Elisha (M); 11’st Agada (M), 22’ Agada (M).

***

Milan-Westchester Utd 7-0

Arbitro: Labate di Firenze

Reti: 10’pt Donolato (M); 9’st Mikulica (M), 16’ Carotenuto (M), 22’ Appiah Amoakoah (M), 35’ Appiah Amoakoah, 38’ Zanisi, 45’ Carotenuto.

Rapp. Under 19-Livorno 4-0

Arbitro: Biagianti di Pistoia.

Reti: 16’pt Penzo (R); 11’st Penzo (R), 26’ Antoniazzi (R), 42’ De Muri (R).