La serie c in tv. Tutte le gare visibili anche all’estero. Battesimo con la piattaforma FIFA+

La serie C-Now arriva in tutto il mondo. Da questo weekend, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro, e FIFA+, le partite di serie C-Now, la Coppa Italia e la Supercoppa saranno visibili anche all’estero. FIFA+ è la piattaforma di Tv in streaming per gli appassionati di calcio, online all’indirizzo plus.fifa.com, che offre partite in diretta da tutto il mondo, permettendo a milioni di appassionati di accedere ai contenuti nella propria lingua. Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa in diretta su FIFA+. Si partirà oggi con Albinoleffe-Padova.