La serie D. Ecco le squadre promosse: saranno le future avversarie

Inizia a delinearsi il prossimo campionato di Serie D che vedrà la Robur ai nastri di partenza. Chiusa la stagione in quarta serie, guardando alle squadre toscane, se la Pianese è volata in C, hanno salutato la quarta categoria, il Certaldo (raggruppamento D, dove la Pistoiese è stata esclusa), Cenaia, Mobilieri Ponsacco e Real Forte Querceta (raggruppamento E), mentre il Sansepolcro, pur essendo in provincia di Arezzo è ‘umbro’ federalmente.

Oltre al Siena è stato promosso dall’Eccellenza alla Serie D, il Tuttocuoio. Da vedere anche quale sarà il percorso ai play off nazionali della vincitrice della sfida Terranuova Traiana-Signa (la finale degli spareggi del girone si giocherà domenica alle 15 a Pontassieve). Da vedere anche, e al netto di eventuali ripescaggi, se Grosseto e/o Livorno, faranno parte del girone del Siena.