La sfida a Montcelli. Atletico, arriva il Vastogirardi:: "Gara importante per noi»

Torna in campo la Serie D dopo lo stop dovuto alla pausa pasquale e cambia anche l’orario di inizio dei match che oggi prenderanno il via alle ore 15. Al campo Don Mauro Bartolini l’Atletico Ascoli sarà atteso dall’ennesima sfida salvezza contro il Vastogirardi al momento terzultimo in graduatoria. Una gara da prendere con le molle dopo quanto accaduto prima della pausa in casa dell’Alma Juve Fano, dove i bianconeri del Patron Graziano Giordani, non sono andati oltre il pareggio.

A presentare il match è stato il centrocampista Nicolò Clerici: Le parole del centrocampista Nicolò Clerici: "Arriviamo a questa sfida dopo due pareggi contro Avezzano e Fano – ha ammesso – dove meritavamo qualcosa in più sia per la mole di gioco espressa che per le occasioni avute. È stato comunque importante non perdere visto che qualche mese fa queste partite le avremmo perse. Siamo cresciuti tanto e si vede anche da questo".

"Il Vastogirardi – prosegue – arriverà a Monticelli per giocarsi il tutto per tutto mentre a noi una vittoria non ci darebbe la matematica salvezza, ma ci farebbe fare un balzo non indifferente e ci farebbe stare più tranquilli". "Un risultato positivo – aggiunge ancora il centorcampista alla vigilia della sfida – ci permetterebbe di guardare ai prossimi impegni con serenità. In questo momento sto molto bene e sono contento di questo ultimo periodo sia a livello personale che si squadra. Spero di poter continuare a dare il mio contributo fino al raggiungimento dell’obiettivo in questa ultima parte di stagione".

E anche il tecnico Simone Seccardini alla vigilia ha raccomandato ai suoi di non sottovalutare l’impegno.

Mister, partita importante contro un avversario che giocherà il tutto per tutto anche se per voi sarà un vero e proprio match point?

"E’ inutile nascondersi, sappiamo bene quanto sia importante per noi questa gara al fine di avvicinarci sempre di più a raggiungere quello che è il nostro obiettivo sin dall’inizio della stagione. Inoltre, secondo me, il Vastogirardi per le prestazioni che ha offerto nel arco della stagione ha ottenuto meno a livello di punti di quello che avrebbe meritato dunque sarà una gara tosta ed impegnativa".

Cinque partite alla fine del campionato, cinque finali dove continuare con il trend di risultati avuto fino a questo momento. Cosa manca per arrivare all’obiettivo?

"Non so dire precisamente cosa manca per arrivare all’obiettivo, la squadra continua ad allenarsi bene tutta settimana e ad approcciare in modo giusto ogni singola giornata. Il fatto che ad oggi questa salvezza dipenda solamente da noi deve renderci orgogliosi e soprattutto deve essere lo stimolo più grande per portare a termine questo splendido percorso".

Valerio Rosa