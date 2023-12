LA SFIDA DEGLI EX. Partita speciale per Gucci e non solo

Saranno tre gli ex nelle fila amaranto lunedì sera. Uno in campo, l’altro in panchina e il terzo in tribuna. Si tratta di Niccolò Gucci, Paolo Indiani e Nello Cutolo. Il centravanti ha vestito la maglia del Perugia nella stagione 2011-12 dove ha collazionato 12 presenze e tre gol, in serie C2. Per il tecnico una brevissima parentesi durata appena qualche mese prima di essere esonerato. Infine l’attuale ds ha militato tra le fila degli umbri nel 2008-09 (35 gettoni e 5 reti in C1). La stagione successiva una sola presenze prima di trasferirsi al Crotone. Nel frattempo gli amaranto continuano a preparare la sfida di lunedì sera nel centro sportivo di Rigutino. Oggi è in programma una seduta più tattica, mentre domani mattina la rifinitura.