La sfida di domenica. La prevendita per l’incontro con il Mazzola

È attiva la prevendita per la partita Mazzola-Siena, in programma sabato alle 14,30 allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa. La scelta di giocare a Colle è stata dettata dalla volontà dei due club di far assistere alla gara più tifosi possibile (al Ceccarelli di Cerchiaia i posti erano limitati).

I tagliandi saranno disponibili nei seguenti punti vendita di Siena: Siena Club Fedelissimi, in viale Europa 21 e alla tabaccheria Narghilè, in via Aretina 6. Il prezzo unico dei tagliandi è di 10 euro più il diritto di prevendita; l’ingresso sarà invece gratuito per tutti i sostenitori Under 14.

Sarà possibile acquistare il biglietto per l’ingresso allo stadio anche sabato, giorno della partita. Il Mazzola comunica inoltre che l’ingresso abilitato alla struttura valdelsana sarà dal lato tribuna coperta, situato in via Liguria. L’apertura dei cancelli del Manni è prevista per le 13,30.