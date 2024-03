La situazione. Il Forlì accelera e trova la vetta

Aggancio in vetta. Il Ravenna non va oltre il pareggio in casa contro San Marino e così ne approfitta il Forlì che, battendo il Prato, agguanta proprio i bizantini in testa alla classifica.

I risultati della venticinquesima giornata: Aglianese-Lentigione 0-0, Carpi-Corticella 2-1, Certaldo-Borgo San Donnino 0-0, Forlì-Prato 3-1, Imolese-Sangiuliano City 1-0, Mezzolara-Sant’Angelo 0-1, Progresso-Pistoiese 1-1, Ravenna-Victor San Marino 1-1, Sammaurese-Fanfulla 0-1.

La classifica: Ravenna e Forlì 48; Carpi 47; Lentigione e Victor San Marino 44; Corticella 42; Aglianese 40; Imolese 38; Fanfulla 37; Sangiuliano City 35; Prato 33; Sant’Angelo 32; Sammaurese 31; Pistoiese 29; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara 16, Certaldo 15.