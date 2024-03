La situazione. Il Ravenna scappa tallonato dal Carpi

Il Ravenna approfitta del pari del Forlì, solo 0-0 in casa del Sant’Angelo, per riprendersi la vetta solitaria della classifica. La giornata poco felice del Forlì si conclude con il rotondo successo in trasferta del Carpi che così sale in seconda posizione.

I risultati della ventiseiesima giornata: Corticella-Sammaurese 2-1, Fanfulla-Certaldo 2-2, Lentigione-Progresso 1-0, Pistoiese-Imolese 1-0, Prato-Borgo San Donnino 2-0, Ravenna-Aglianese 1-0, Sant’Angelo-Forlì 0-0, Sangiuliano City-Carpi 0-3, Victor San Marino-Mezzolara 2-1.

La classifica: Ravenna 51; Carpi 50; Forlì 49; Lentigione e Victor San Marino 47; Corticella 45; Aglianese 40; Imolese e Fanfulla 38; Prato 36; Sangiuliano City 35; Sant’Angelo 33; Pistoiese 32; Sammaurese 31; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara e Certaldo 16.