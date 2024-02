La situazione. Il Signa frena con la Baldaccio Bruni. Adesso i bianconeri sono saliti a +12

Grazie alla vittoria sull’Asta e complice il pareggio casalingo del Signa con la Baldaccio Bruni, il Siena ha adesso un distacco di 12 punti sulla squadra di Scardigli. Nonostante la netta sconfitta di Scandicci, il Mazzola si è mantenuto in zona play off, con la Nuova Foiano che non è andata oltre il pareggio in casa del fanalino di coda Pontassieve. Non riesce a dare un’accelerata alla sua stagione la Sinalunghese, mentre la Colligiana ha compiuto un passo avanti verso le zone nobili della graduatoria. Nella parte bassa della classifica, per l’Asta, la zona sicura, con la vittoria della Lastrigiana all’Angeletti, si è spostata di tre gradini. A complicare i piani anche l’inaspettata vittoria della Fortis Juventus sul Terranuova Traiana e quella della Rondinella Marzocco sulla Castiglionese. Un sospiro di sollievo il ko dell’Audax Rufina al Manni.