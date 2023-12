La situazione. Il tecnico Magrini e l’esterno Morosi verso la squalifica

Anche per la partita casalinga con la Fortis Juventus, mister Magrini non avrà l’intera rosa a disposizione: con l’ammonizione rimediata con la Rondinella Marzocco, il 2004 Morosi, diffidato, dovrà fermarsi per squalifica (anche lo stesso Magrini sarà stoppato dalla giustizia sportiva, perché espulso). Molto probabile allora che a vestire la maglia titolare, nella gara di esordio del 2024, sia Hagbe che, quando impiegato, ha dato ampie garanzie, rientrando negli spogliatoi nell’elenco dei migliori. Nel caso, da vedere dove lo piazzerà il tecnico bianconero, se a centrocampo, dove ha agito finora quando chiamato in causa, o se a destra della difesa, ruolo che sta provando in allenamento. In caso di utilizzo di Hagbe come mezzala il terzino destro dovrebbe essere Pagani (2003), con il possibile inserimento a sinistra dell’over Agostinone (al posto dell’altro 2003 Bertelli). Dovrebbero poi tornare a disposizione gli infortunati Masini e Cristiani, che hanno chiuso il 2023 in infermeria. In queste ore saranno valutate anche le condizioni di Cavallari, costretto a uscire anticipatamente dal campo al Due Strade per una botta rimediata durante la partita.