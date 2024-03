La situazione. Traguardo in vista. Basta un successo e sarà Serie D!

Se il Siena domenica vincerà in casa della Baldaccio Bruni (da vedere se la gara si giocherà ad Anghiari o verrà scelto un altro impianto per permettere ai tifosi bianconeri di assistervi), potrà festeggiare la matematica promozione in Serie D. Dopo i risultati scaturiti dai campi nell’ultimo turno, infatti, i bianconeri si trovano a +13 dalle dirette inseguitrici: Scandicci (che deve ancora osservare il turno di riposo), Terranuova Traiana e Signa, con quattro partite al termine delle ostilità (il Siena, quindi, sarebbe promosso anche facendo lo stesso risultato delle altre). Tra l’altro, mentre la squadra di Scardigli farà visita alla Lastrigiana, Scandicci e Terranuova si affronteranno in uno scontro diretto fondamentale per la lotta al secondo posto. Una lotta che interessa da vicino anche il Mazzola, attualmente quinto, a -10 dal terzetto (per il meccanismo della forbice a oggi i biancocelesti non disputerebbero i play off). Nella parte bassa della graduatoria l’Asta continua a inseguire la salvezza a braccetto della Lastrigiana, con la Fortis Juventus a +2: domenica prossima, però, gli arancioblù riposeranno.