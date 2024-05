La società programma-vittorie. Stella Rossa, salto triplo in otto anni: "Il segreto? Qui un gruppo di amici»

Otto anni per scalare tre categorie. Dalla Terza alla Prima. E’ la Stella Rossa di Castelfranco che, sfruttando al meglio la programmazione iniziata l’anno del Covid, ha vinto il campionato grazie a un gruppo di ragazzi affiatati e dal forte senso di appartenenza. Su questo concetto punta molto il presidente Rino Romano. "Gruppo, appartenenza e attaccamento alla maglia sono i nostri punti di forza principali – le parole di Romano – Della squadra che ha vinto il campionato fanno parte diversi ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Abbiamo confermato tutti perché se lo sono meritato e perché devono avere la possibilità di misurarsi con un campionato più impegnativo come la Prima. Sono sempre più convinto che il calcio dilettantistico, anche per una questione di sostenibilità economica, debba ripartire dai ragazzi del paese". Fino a otto anni fa la Stella Rossa era una società che si dedicava solo ai bambini e ai ragazzi. Calcio, pattinaggio e danza le discipline con circa 300 atlelti. Il calcio, tra scuola calcio e settore giovanile ne ha oltre 200. E ddalla prossima stagione saranno anche di più perché la Stella Rossa riallestirà anche la compagine juniores che quest’anno non aveva. "Il nostro progetto è triennale – dicono i confermatissimi direttore sportivo Sergio Petri e allenatore Alessandro Ferraro – Ci eravamo prefissati di provare a salire di categoria in tre anni. Ora ripartiamo con questa identità. Tra noi c’è un’ottima intesa. Ci sentiamo anche più volte al giorno, non mancano momenti di confronto e discussione, ma sempre per il bene dei ragazzi e della squadra. Ognuno ha fatto al meglio il suo compito, anche nei momenti negativi". La Stella Rossa ha festeggiato al Dolce Vita di San Romano (nella foto a fianco) imbandierato di rossoblu.

g.n.