La soddisfazione di Troise. "Ogni partita è una finale. Vittoria meritatissima»

"I ragazzi l’hanno meritata. In tutto e per tutto". Emanuele Troise divide i meriti. Come un padre con i figli. In parti esattamente uguali. "Si sono ritrovati e sono contento per loro – dice l’allenatore del Rimini – Hanno meritato questa vittoria". Punti pesanti per la salvezza in tasca, quelli guadagnati contro il Pescara. Che permettono al suo Rimini di vivere questa parte finale della regular season con la testa un po’ più leggera. "La forbice per la salvezza è tra i 40 e i 46 punti – spiega Troise che quei conti li ha fatti e rifatti mille volte – Ma al di là di questo ho chiesto ai ragazzi di interpretare questa ultima parte di stagione pensando a sette finali. Mettendoci tutte le motivazioni possibili". E direi che l’inizio è stato più che positivo. "Credo che ci siano tanti periodi diversi in una stagione – dice l’allenatore campano pensando al periodo dal quale il Rimini arrivava, fatto di quattro sconfitte da coppa e campionato – Se ripenso alla gara d’andata con il Pescara e a quella di stasera (ieri, ndr) vedo chiaramente il percorso di crescita che c’è stato. Interrotto sì in qualche occasione, ma questo penso che sia fisiologico. All’andata eravamo stati accusati di aver messo il pullman davanti alla nostra porta...".

Se la gode Troise. "Siamo cresciuti tanto, anche nelle difficoltà. Come quelle affrontate nell’ultimo periodo. Alcune prestazioni non sono state all’altezza, ma credo che abbiamo anche raccolto meno di quanto avremmo meritato. A partire dalla gara di Coppa Italia contro il Catania". Ora che la rotta è stata invertita, non resta che provare a metterci uno sprint finale. "Credo che quello visto stasera sia il Rimini che può ancora ambire a qualcosa di importante – ha ritrovato fiducia Troise – Ma, come abbiamo fatto questa settimana, al centro dobbiamo metterci la motivazione. Quella ritrovata e che fa la differenza". Unico periodo no nei novanta minuti contro il Pescara, l’ultima parte del secondo tempo. Esattamente dopo il gol del 2-1 degli abruzzesi. "E’ chiaro che spesso gli episodi sono determinanti – ripensa al rigore Troise – Poi è impossibile pensare di non concedere nulla a un avversario importante, nonostante le difficoltà, come il Pescara".