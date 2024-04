La speranza del capitano. "Noi ci crediamo ancora»

"Il rammarico più grande fino ad oggi? I punti persi, al 95’, in casa con il Mobilieri Ponsacco". Un rapido scambio di opinioni con il capitano Riccardo Cretella, quando mancano 180 minuti al termine della regular season. "Il nostro desiderio, dopo il tris di vittorie consecutive, è quello di chiudere questa fase con cinque vittorie anche se siamo consapevoli che l’esito della corsa per il primato non dipende da noi perchè a questo punto solo la Pianese può perderlo: noi però ci crediamo ancora. Sono sicuro che se c’erano più gare da disputare lo avremmo vinto noi". Domani arriva l’Orvietana e non sarà facile, ma vogliamo salutare I tifosi, speriamo siano numerosi sugli spalti, con un successo". Cambio di passo con Malotti? "Il mister ha portato le sue idee e i numeri parlano da soli: 6 vittorie e 4 pareggi di cui due causati da errori individuali". Da centrocampista a difensore centrale. Come ti trovi nel nuovo ruolo?- "Molto bene perché ci avevo già giocato. E poi, così, forse, allungo la mia carriera. Sento parlare di ripescaggio – conclude il capitano del Grifone – ma è chiaro che ora noi dobbiamo restare concentrati pensando ai plyoff e di chiudere in bellezza questa stagione che, tutto considerato, è stata positiva considerando che vincere un campionato al primo anno di una gestione è molto difficile". Arbitro di Grosseto-Orvietana sarà Andrea Mazzer della sezione di Conegliano.