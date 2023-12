La squadra a tavola. Cori, brindisi e tantissimo entusiasmo. Staff e giocatori insieme da Mugolone

Cori, brindisi e tanto, tantissimo entusiasmo: la Robur si è ritrovata mercoledì sera, da Mugolone, per la tradizionale Cena degli Auguri. La ‘famiglia’ bianconera era presente al gran completo: anche il presidente Simone Giacomini non è voluto mancare all’appuntamento. Primi in classifica, campioni d’Inverno con netto anticipo, 12 lunghezze di distacco dalle inseguitrici, tutta la voglia di tirare dritto verso la meta: i bianconeri hanno potuto festeggiare alla grande e non poteva che essere, come spiega il club, "una serata magica di festa e unità". "La nostra squadra si è riunita per celebrare il Natale con gioia, amicizia e tanti bei momenti condivisi – il messaggio del Siena Fc –. Questa cena è stata il momento perfetto per rafforzare i legami e caricarci di energia per le prossime sfide che ci attenderanno. Auguriamo a tutti voi un Natale indimenticabile, pieno d’amore e successi".