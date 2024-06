La squadra amatori di Ponsacco. La Talea è cresciuta bene e in fretta. Primo campionato subito vincente

La Talea è sbocciata bene. Fondata appena un anno fa su idea dei preti ponsacchini don Armando Zappolini e don Luca Carloni, la squadra di calcio degli amatori Uisp allenata da David Pratelli, bravissimo imitatore noto anche sui canali Rai, ha vinto il suo primo e unico campionato di Terza categoria Uisp con 69 punti (21 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). La squadra è emanazione dell’omonima associazione di cui è presidente don Luca Carloni e alcuni dei fondatori sono anche giocatori.

"Il Covid – dice David Pratelli – era stato letale per le squadre dilettanti Uisp, a me la parola amatori non piace perché mi sa di Medioevo, di Ponsacco. Parlo di Amatori Ponsacco, Rinascita e Melorie. In Talea sono stati radunati tutti i calciatori del panorama dilettanti Uisp di Ponsacco. I fondatori mi hanno chiamato ad allenarla visto che avevo già avuto esperienze al Valdera Gold e a La Rotta. Il mio compito più difficile è stato quello di creare un gruppo avendo ben 32 calciatori a disposizione. Ci siamo riusciti grazie al lavoro dei ragazzi che sono stati bravi e intelligenti. Talea è il vero calcio di Ponsacco essendo tutti ponsacchini i giocatori che ne fanno parte. L’età media è sotto i 30 anni anche se il più ’giovane’ è il secondo portiere Manrico Macchi che ha 60 anni, ha giocato diverse partite e parato due rigori".

Fondatori di Talea Ponsacco Lorenzo Cioni, Nicola Baldacci, Lorenzo Elia Ferretti, Christian Di Gregorio, Andrea Pellegrini, Bernardo Orsini, Lorenzo Bitozzi, Stefano Aringhieri. Dirigenti don Luca Carloni presidente, Massimiliano Volpi, Stefano Vannozzi, Marco Falconcini, Walter Lombardi, Alessandro Santoni. Staff: coach David Pratelli, Nicola Baldacci vice coach e team manager, coach portieri Claudio Casalini.