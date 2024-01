La squadra: anche Sebastiani out dopo la rottura del naso. Le mosse anti-Zeman di Indiani. Possibile una chance per Crisafi

AREZZO

Più di altre volte la partita che viene stuzzica le fantasie e le riflessioni degli appassionati. L’Arezzo domenica al Comunale affronta il Pescara forte di uno stato di forma invidiabile che ha permesso di ottenere tre vittorie e un pari negli ultimi quattro turni e di allontanare considerevolmente la zona playout, cullando la speranza di un posto ai playoff per respirare, a distanza di anni, le vibrazioni positive di una gara da dentro o fuori. Ad Arezzo arriva una formazione forte, con cui esiste un’accesa rivalità e allenata da un guru del nostro calcio come Zeman. In più, c’è la curiosità di capire le mosse che ha in mente Indiani per sopperire all’assenza del terminale offensivo titolare, quel Gucci già andato a segno otto volte in stagione. Insomma, i motivi di interesse non mancano. Sul mercato al momento l’arrivo di una punta resta in sospeso, per cui lo staff tecnico cercherà una soluzione in casa. L’ipotesi che va per la maggiore è l’impiego di Pattarello come punta atipica nel 4-2-3-1.

Il numero dieci ha dimostrato di aver preso confidenza con la porta avversaria (tre gol nelle ultime due giornate) e per caratteristiche fisiche e tecniche è quello che forse può adattarsi meglio a un ruolo di attaccante centrale di movimento. In questo caso, alle sue spalle giocherebbero Guccione o l’ultimo arrivato Catanese al centro e due tra Gaddini, Iori, lo stesso Guccione e Settembrini ai lati. Il capitano in tal caso agirebbe in un ruolo ibrido tra esterno e mezzala, come ha fatto, ad esempio, nel derby contro il Perugia. Il piano B comporterebbe l’impiego di una punta di ruolo, ma le opzioni latitano: Sebastiani in allenamento ha riportato la frattura scomposta delle ossa nasali e dunque non sarà a disposizione, mentre Crisafi potrebbe essere girato in prestito in queste ore. Da capire se l’infortunio di Sebastiani possa convincere Cutolo e Giovannini a posticipare alla prossima settimana la cessione del giovane classe 2004.

Luca Amorosi