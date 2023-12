LA SQUADRA. Castiglia e Iori più di una ipotesi

La rifinitura di questa mattina servirà a Paolo indiani per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre domani sera alla Lucchese. La scelta più delicata riguarda la sostituzione di Shaka Mawuli che sarà squalificato. E’ ballottaggio a tre con Bianchi, Damiani e Castiglia che si contendono un posto in mediana dove Settembrini e Foglia sembrano sicuri. Se il tecnico optasse per una soluzione di esperienza potrebbe esserci un’occasione proprio per Castiglia che fino adesso ha avuto poco spazio. Altrimenti spazio ad uno dei due under. In difesa il dubbio riguarda la fascia sinistra dove Poggesi ad Alessandria non ha convinto. Potrebbe scoccare l’ora di Zona (mai impiegato in campionato), oppure Montini dirottato a sinistra con uno tra Lazzarini o Renzi a destra. Davanti si profila la conferma per il tridente Gucci, Guccione, Pattarello anche se Iori avanza la propria candidatura.