La squadra del giorno e il punto sulla Prima categoria. Pesaro calcio non si ferma: tredici risultati utili consecutivi

Il Lunano si avvicina alla capolista. A 7 giornate dal termine l’Avis Montecalvo guida la graduatoria con un punto in più del Lunano e quattro sulla Nuova Real Metauro. L’ultimo posto è dell’Usav Pisaurm. Un campionato comunque che con 21 punti in palio ha ancora tanto da esprimere.

I numeri. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (46 gol). L’attacco più asfittico (17 reti) è dell’Audax Piobbico. Il Pesaro calcio è il team più abbonato ai pareggi (12). Con due partite in meno perché rinviate l’ultimo turno ha visto la realizzazione di 20 reti che hanno fruttato 4 vittorie (3 casalinghe) e 2 pareggi. 29 i punti di differenza tra i due poli della classifica.

Il commento sul campionato è di Francesco Scotti allenatore e portiere della capolista Avis Montecalvo. "La classifica attuale – dice Scotti – sta rispecchiando in pieno le aspettative iniziali delle squadre. Sia davanti che dietro regna grande equilibrio ed è proprio per questo che a fare la differenza a sette giornate dalla fine sarà la testa. Quando arrivi a giocarti partite decisive nel finale di stagione, oltre agli episodi che comunque nel calcio ci saranno sempre e possono condizionare, conterà soprattutto la lucidità mentale e la voglia di andarsi a prendere quel risultato per cui lotti dall’inizio della stagione a tutti i costi".

Prosegue il momento d’oro della Pesaro Calcio, con il pareggio ottenuto sul campo della Mercatellese nell’ultimo turno di campionato i biancorossi guidati dal mister Andrea Pentucci hanno centrato il tredicesimo risultato utile consecutivo. Striscia positiva che è iniziata lo scorso 2 dicembre quando sul campo della Nuova Real Metauro la squadra aveva disputato un’ottima gara andando vicinissima alla vittoria che sfumò solo nei minuti finali. A partire da quella trasferta la Pesaro Calcio non si è più fermata è ha continuato a conquistare punti partita dopo partita trovando sempre più continuità e soprattutto bel gioco oltre a ricevere spesso i complimenti dagli addetti ai lavori.

"La forza di questa squadra – spiega l’addetto stampa Eugenio Santarpia – è senza dubbio il gruppo, uno spogliatoio unito guidato magistralmente da mister Pentucci e dal suo staff. Questo per la Pesaro Calcio è il sesto campionato di Prima categoria, due anni fa la salvezza arrivò con la vittoria dei play-out, lo scorso anno con un turno d’anticipo, ora a sette giornate dalla fine del campionato la squadra si trova a meno un punto dalla zona play-off e lotterà fino alla fine per migliorare la sua posizione in classifica. Un plauso a Di Tomaso che a Mercatello ha sostituito l’infortunato Ottavi. Appuntamento a sabato 16 marzo quando al Supplementare arriverà il Peglio per quella che sarà la ventiquattresima giornata di campionato".

Marcatori. Al comando della classifica dei bomber con 14 reti (4 su rigore) c’è Marseljan Mema (Avis Montecalvo), a seguire con 11 reti: Umberto Cazzola con 6 rigori (Falco Acqualagna). 10 reti: Lorenzo Zazzeroni (Lunano). 9 reti: Tommaso Ordonselli (Santa Veneranda), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Filippo Pagliardini (1 su rigore). 8 reti: Luca Braccioni (Peglio) ed Elia Giacomelli (Athletico Tavullia). 7 gol: Federico Benvenuti (San Costanzo), Ludovico Mainardi (Maior), Salvatore Saurro (San Costanzo), Giacomo Maiorano (Osteria Nuova) e Alessio Brugnettini (Real Altofoglia). 6 reti: Gianluca Boschetti (A.Montecalvo), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Alessandro Giovanelli (Pesaro Calcio), Bernardino Paoli (Mercatellese) e Nicola Biondi (N.Real Metauro) Seguono con 5 gol a testa sei calciatori.

La squadra della settimana. 1)Del Gallo (Vadese), 2)Lobati (Avis Montecalvo), 3) Vincenzi (San Costanzo), 4) Fiorucci U. (Audax Piobbico), 5)Colombaretti (N. Real Metauro), 6) Sannipoli (Maior), 7)Corsini (Real Altofoglia), 8) Casoli (Pesaro calcio), 9)Paoli Mercatellese), 10) Zazzeroni (Lunano), 11)Maiorano (Osteria Nuova). All. Melini T. (Real Altofoglia). Arbitro Basili di Pesaro (N.Real Metauro-Usav Pisaurum).

Amedeo Pisciolini