La squadra del giorno. Gli amatori diventati calciatori: l’impresa del Maroso Mondolfo

Con quattro giornate d’anticipo (il 14 aprile) sulla fine del campionato la società sportiva Maroso Mondolfo si è aggiudicata la vittoria del girone B e con essa la promozione in Seconda categoria. "E’ stata una cavalcata bellissima frutto dal merito di tutti – sottolinea l’allenatore Federico Contini – dirigenza staff tecnico e giocatori, rosa composta da 27-28 giocatori. Tutti hanno dato una mano viste le tantissime difficoltà causate da infortuni e squalifiche e tutti, quando sono stati chiamati in causa, si sono fatti trovare pronti e sono stati fondamentali. Una soddisfazione enorme per questa giovane società che dopo aver sfiorato la vittoria lo scorso anno, è riuscita a consolidarsi e raggiungere l’obiettivo, un applauso a tutti".

"Ripetersi non è mai facile – aggiunge il capitano Simone Rosati – avevamo un solo obiettivo che era vincere il campionato, ce l’abbiamo fatta nonostante mille difficoltà. Siamo stati bravi a creare un gruppo che è quasi come una famiglia e questo ci ha permesso di vincere".

"Abbiamo iniziato l’anno con tanta rabbia e delusione ma con la consapevolezza di farcela – spiega il dirigente della società Yuri Furlani – siamo stati bravi a trasformare tutto questo in energia positiva che ci ha permesso allenamento dopo allenamento e partita dopo partita di fare sempre un passo in avanti verso una maturità che è risultata importantissima per raggiungere la vittoria con tre giornate di anticipo. Siamo contenti come società del risultato sportivo raggiunto e siamo già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione in una categoria superiore, ma la cosa che ci rende orgogliosi è l’ambiente che si è creato anno dopo anno: siamo un gruppo di amici che si diverte giocando a calcio, questo è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra che vogliamo continuare a migliorare".

La storia. Dopo aver vinto il campionato Uisp, la società si iscrive al campionato di Terza categoria, stagione (2019-20) che venne interrotta a causa della pandemia da Covid. Dopo l’interruzione, la stagione 2021-22 la vede non brillare e chiudere in 10° posizione. Nella stagione successiva (2022-2023) dopo aver disputato un girone di ritorno da protagonista trovando la vetta si vede ‘soffiare’ il campionato nelle ultime giornate e perdere i playoff. Nel 2023-24 arriva la vittoria.

Staff dirigenziale. Presidente Giovanni Scattolini, vice Nicola Contardi, dirigenti: Furlani, Massi, De Paola, Cenci, Branchini.

Staff tecnico. Allenatore Federico Contini, collaboratori: Morelli, Fuligna e Mengucci.

La rosa. Portieri: Diambra, Mancini. Difensori: Altamura, Andreoli, Pellegrini, Napoli, Cingolani, Piccioli, Pierpaoli, Rosati, Houdna, Secchiaroli, Piccinini, Venturi. Centrocampisti: Mandolini, Polverari, Tonti, Assicurato, Gianoboli A., Montanari,Guerra. Cicetti, Fratoni. Attacanti: Rosati, Porfiri, Magnoni, Ascani, Gianoboli S., Mazzanti, Saliu, Diop, Pergolese.

Amedeo Pisciolini