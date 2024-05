La squadra del giorno. Gran lavoro di squadra, così Tavernelle è tornata in alto

Festa grande in casa del Tavernelle, per il ritorno (dopo un anno) nel campionato di Prima categoria. "E’ stata – spiega il diesse del Tavernelle Gabriele Pierini – una stagione impegnativa e volta al riscatto vista la retrocessione amara dello scorso anno. Ci siamo ripresi quello che ci è appartenuto per le ultime 8 stagioni sportive; non era sicuramente scontato e facile ritornare in categoria solo dopo un anno, considerando anche il fatto che abbiamo cambiato lo staff tecnico e buona parte della squadra e inseriti in un girone che non conoscevamo e con squadre altresì costruite per la vittoria finale. Si è creato fin da subito una sinergia tra società, staff tecnico e giocatori anche se poi i risultati non sono arrivati subito. Nelle prime dieci giornate abbiamo faticato più del dovuto però senza mai perdere la speranza. Con pazienza, lavoro e sacrifico, al giro di boa abbiamo incanalato una serie di risultati che ci hanno fatto credere sempre di più al nostro obiettivo finale e siamo riusciti fino alle fine a portare a casa il titolo che vale il ritorno nel campionato superiore".

"Ringrazio – aggiunge Pierini – personalmente il presidente Giovanni Sambuchi, i vice residenti Ivo Rossi Ivo e Samuele Pierleoni, tutti i dirigenti e gli sponsor che sono stati dal primo all’ultimo giorno sempre presenti e vicini alla squadra soprattutto nei momenti meno positivi. Un ringraziamento speciale va al mister Gianluca Latini ed il preparatore dei portieri Michele Valentini che sono riusciti fin da subito ad entrare in sintonia con i ragazzi e con la loro professionalità esperienza ed impegno, ci hanno portato passo dopo passo al raggiungimento di questo risultato sportivo".

Ma il merito va innanzitutto alla squadra: "Ringraziamo – continua Pierini – soprattutto i ragazzi della rosa che con impegno e serietà si sono spesi per la causa; dai più giovani e non, un gruppo sempre a disposizione e pronti a spendersi per il compagno. Solo con queste componenti è possibile raggiungere questo tipo di risultati. Un grazie anche alla comunità di Tavernelle e le famiglie dei ragazzi che nelle ultime settimane ci ha sostenuto ed incitato dagli spalti". "Ora – conclude il direttore sportivo – cercheremo di affrontare la prossima stagione con entusiasmo e spirito di sacrificio, consapevoli che dovremmo soffrire ma allo stesso tempo toglierci anche delle bellissime soddisfazioni".

am. pi.