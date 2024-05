La squadra del giorno. Le Pole festeggia i dieci anni con una promozione a suon di gol

Festa in casa de Le Pole Calcio. Nella ricorrenza del decennale della sua fondazione la squadra ha primeggiato nel campionato di Terza categoria (girone A) conquistando così la promozione alla categoria superiore. Le Pole aggiunge quindi una pagina indelebile nella sua storia iniziata dieci anni fa, quando un gruppo di amici condivideva un sogno: fondare una squadra di calcio in un piccolo paese che rappresentasse i valori della loro comunità e dell’amicizia. Oggi quella squadra è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio locali, dimostrando che con impegno, sacrificio e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari.

"È stata una battaglia avvincente fino all’ultimo respiro – spiega il dg Mirco Rossi – una vittoria che grazie anche al suo attacco record le Pole è riuscita a portare a casa, battendo le sue temibili rivali nelle fasi finali. Ora la società guarda al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione, la promozione in Seconda categoria è solo l’inizio di una nuova avventura, fatta di sfide sempre più impegnative ma affrontate con lo stesso spirito vincente che ha contraddistinto questa stagione indimenticabile e con lo stesso gruppo dirigente che non rinuncerà mai alla sua identità". Le Pole ha attraversato periodi entusiasmanti, come la promozione sfumata in prima categoria con la sconfitta ai play off e periodi difficili, come quelli degli anni scorsi in cui faticava a trovare giocatori.

"Ma con impegno, sacrificio e perseveranza – aggiunge Rossi – la società è riuscita a risollevarsi, diventando di nuovo un punto di riferimento per i giocatori del territorio di nuovo attratti da questo ambiente diverso da qualsiasi altra squadra proprio per le caratteristiche e lo spirito con cui è nata, una squadra immersa nella comunità e una comunità immersa nella squadra, come lo dimostra l’affetto e il calore dei numerosi tifosi accorsi allo stadio ad incitare i ragazzi negli ultimi scampoli di campionato". La storia della Pole è un esempio di come la passione per il calcio, l’amicizia e l’attaccamento ai valori sportivi possano trasformarsi in successo, al di là di ogni categoria. "Questa promozione – conclude Rossi – è il risultato di dieci anni di impegno e sacrificio, e rappresenta solo l’inizio di una nuova e emozionante fase per la squadra e per tutta la comunità". Amedeo Pisciolini