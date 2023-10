La squadra di Fani a tutto gas: Rondinella ko. Castiglionese ancora leader. Falomi non perdona

castiglionese

2

rondinella

0

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Mbounga Kameni, (85’ Capogna) Menchetti, Menci R., Castaldo (75’ Viciani), Minocci, Falomi, Ricci M., Borghesi. All. Fani.

RONDINELLA: Pecorai, Gorfini, Ricchi, Mazzolli, Ciardini (75’ Cragno), Falciani, Fantechi, Privitera, Rosi, Antongiovanni (80’ Pecchioli), Cecchi (60’ Petri). All. Francini.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo.

Reti: 47’ Falomi, 82’ Mbounga Kameni.

CASTIGLION FIORENTINO – Prosegue la marcia della capolista Castiglionese. Dopo la vittoria sul campo della corazzata Scandicci ecco un altro successo contro la Rondinella Marzocco, bisognosa di punti salvezza. I fiorentini partono con il piglio giusto ma la retroguardia di Roberto Fani tiene botta e sventa ogni pericolo soprattutto con un Ubirti ancora una volta protagonista. Al 29’ si fa vedere la Castiglionese ma la Rondinella chiude lo specchio della porta. Il Primo tempo termina così sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa fallo in area fiorentina con l’arbitro che indica il dischetto. Falomi dagli undici metri non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il gol scuote la Castiglionese che inizia a macinare gioco sfiorando il raddoppio. Al 55’ occasione per Falomi mentre al 60’ Giorgio salta due avversari tira a botta sicura con l’estremo difensore ospite che salva. Ci pensa Kameni a raddoppiare chiudendo i giochi.