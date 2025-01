La squadra di Iannibelli cinica in casa del Fiorenzuola ultimo. Il Sasso Marconi non fa sconti. Un blitz che fa ben sperare

SASSO MARCONI (4-3-3): Gilli; Parisi, Ronchi, Oboe (65’ Cocuzza), Lauciello (75’ De Simone); Carrozza; Censi (46’ Rota), Gavioli (65’ Cancello); Tringali, De Ponti, Niccolai (75’ Sementa). A disp. Cabrini; Postiglioni; Bran; Peretti. All. Ciceri.

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Montanaro, Bonfiglioli, Cudini, Marcaletti (50’ Tarozzi); Armaroli, Pampaloni (86’ Michael), Mancini (69’ Baietti); Geroni (75’ Galassi), Mambelli, Ballello. A disp. Albieri; Testoni; Barattini; Pelloni; Pirazzoli. All. Iannibelli.

Arbitro: Laganaro da Genova.

Reti: 57’ Mambelli, 61’ Geroni, 94’ Carrozza.

Note: ammoniti Pampaloni, Iannibelli, Gavioli, Mambelli, Montanaro, Rota, Geroni.

Un Sasso Marconi cinico e spietato infligge la nona sconfitta consecutiva a un Fiorenzuola ormai sempre più in caduta libera. La partita è stata comunque a tratti anche combattuta. Prima grande occasione per il Fiorenzuola al 6’, quando Carrozza recupera palla offensivamente ed entra in area da sinistra, venendo letteralmente steso dal rispettivo difensore. Ai più sembra un rigore solare, ma il direttore di gara Laganaro opta per non sanzionare l’intervento di Mambelli. Al 29’ buona trama di Tringali che serve Oboe; il centravanti rossonero apre per l’inserimento da destra di Parisi, ma il tiro di sinistro da ottima posizione è troppo debole e facile preda di Celeste. Riparte forte il Fiorenzuola al 32’, con Gavioli che imbecca Oboe, con il filtrante tutto campo che trova Censi solo davanti a Celeste, ma il tiro è incredibilmente alto sopra la traversa. Nemmeno il tempo di rientrare dall’intervallo e Geroni imbecca con il filtrante in area Ballello, con il tiro a tu per tu con Gilli che grazia letteralmente i rossoneri con il primo grande brivido di giornata.

Ancora Ballello al 54’ calcia alto di mancino da buona posizione, certificando un migliore inizio di ripresa da parte del Sasso Marconi. Il gol arriva puntuale con una vera e propria sventola al 57’ da parte di Mambelli, con il tiro da 30 metri che finisce sotto la traversa della porta difesa da Gilli. 0-1. I rossoneri subiscono un vero e proprio blackout, con Niccolai che in area stende al 60’ Ballello. Per il direttore di gara Laganaro è rigore, con Geroni che sul dischetto viene ipnotizzato da Gilli, ma è bravo sulla respinta a ribadire in rete. 0-2. All’ultimo secondo di partita Carrozza in area piccola trova la rete che vale solo per le statistiche.