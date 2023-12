La squadra è attualmente 5ª nel girone dei galletti. Crisi societaria, alla Pistoiese è un terremoto: via l’allenatore, annunciato lo smantellamento

Pistoiese 1921: una società in alto mare. Nel pomeriggio di ieri la blasonata società toscana, che milita in serie D nel girone del Forlì, ha emesso un comunicato nel quale annuncia che "per salvaguardare il futuro del club, in attesa del passaggio di proprietà, comunica l’esonero del tecnico Consonni e di tutto staff della prima squadra arancio". La società ha, inoltre aggiunto che, alla luce della crisi societaria, "l’obiettivo stagionale è cambiato, puntando a salvaguardare la categoria. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate operazioni in entrata finalizzate a rendere adeguata la rosa per il raggiungimento della salvezza".

Al momento la guida della prima squadra è stata affidata a mister Gabriele Parigi, e all’intero staff della squadra Juniores. Sempre ieri la società ha continuato lo smantellamento della squadra rendendo noto di aver ceduto il difensore Denis Chiesa allo United Riccione e di aver svincolato consensualmente Dany Florentine, Mattia Di Mino e Francesco Nardella, anno scorso in campo col Forlì. Dopo lo 0-0 di domenica, sul campo del Corticella, a una giornata dal termine del girone ascendente la Pistoiese occupa la quarta posizione appaiata a Carpi e Lentigione che proprio oggi ospita allo stadio Marcello Melani.

Franco Pardolesi