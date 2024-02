"La squadra ha lottato"

Un’altra sconfitta, la sesta consecutiva, e altri due gol subiti da una difesa che è sempre più la peggiore del girone. Si sperava in una scossa con l’arrivo, in settimana, del nuovo tecnico Giacomo Filippi, invece la squadra non ha dato segni di vita, tenendo lo 0-0 nel primo tempo più per demerito degli avversari ma senza creare alcunché.

Filippi cerca comunque di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche perché di tempo per dare la sua impronta per ora ne ha avuto molto poco: "Ci sono delle cose da registrare e su cui lavorare, ma io sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha lottato e non ha mai mollato. Bisogna ripartire da questi novanta minuti, consapevoli degli aspetti negativi ma anche di quelli positivi che io e il mio staff analizzeremo in settimana". Alla domanda se secondo lui la squadra si è rassegnata dopo i gol subiti, il tecnico risponde così: "I ragazzi a mio avviso ci hanno creduto fino all’ultimo minuto e su ogni pallone contro un ottimo avversario. Ognuno di loro ha dato quello che poteva dare in questo momento. Speravamo di uscire con almeno un punto da Arezzo ma non ci siamo riusciti. Eppure, del materiale per costruire la nostra salvezza c’è ed è su questo che dobbiamo lavorare".

I gol presi su palla inattiva sono ormai una costante inquietante: "È il primo aspetto su cui lavorare, perché è vero che l’Arezzo ha avuto il predominio del gioco ma abbiamo subìto due gol identici su calcio piazzato che potevano essere evitati". Allo stesso tempo, dall’altro lato del campo i giallorossi hanno creato pochissimo: "In settimana dovremo lavorare anche sulla fase offensiva, cercando di essere più lucidi per creare qualche presupposto in più già dalla prossima partita", ha concluso Filippi. Una partita che è già una finale: il derby con la Vis Pesaro in casa deve necessariamente riportare dei punti in casa giallorossa.