La squadra sammarinese si rinforza. Sul Titano sbarca un ex Cesena. La Fiorita, colpo Zampano

Genovese, 30 anni compiuti lo scorso settembre. E, dopo tanto calcio professionistico in Italia, ora ha scelto San Marino. È sicuramente un colpo non da poco quello che ha messo a segno La Fiorita. Il club che partecipa al campionato sammarinese, guidato in panchina dall’ex giocatore del Rimini Thomas Manfredini, ha annunciato l’ingaggio, nella finestra invernale del mercato, di Giuseppe Marco Zampano. Oltre 100 presenze in serie B per il centrocampista ligure che presto inizierà a correre insieme ai nuovi compagni sul Titano. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, il primo assaggio del calcio che conta lo ha avuto a Portogruaro da giovanissimo. Era la stagione 2012-2013 e appena 19enne riesce a mettere insieme 12 presenze in quella che allora era la C1. Da lì Zampano non si è più fermato. Qualche altro mese di rodaggio al Martina, poi per lui si spalancano le porte della cadetteria. Cinquanta le presenze messe insieme al debutto in categoria nelle sue due stagioni con addosso la maglia del Crotone. E anche tre gol realizzati. Da Crotone si trasferisce al Venezia in C, prima di riprendersi la B, proprio con il club lagunare. Da lì altre due annate e altre 40 presenze in cadetteria. Qualche mese, poi, lo passa anche dalle nostre parti con addosso la maglia bianconera del Cesena. Era serie B, era la stagione 2018-2019 (arriva a dicembre e mette insieme 11 presenze). Poi Reggiana in B e per finire, Andria e Potenza in Lega Pro. Ultime apparizioni tra i professionisti. Zampano effettuerà le visite mediche nella giornata di oggi e in serata si unirà ai nuovi compagni per il suo primo allenamento agli ordini di mister Manfredini. Con Zampano il mercato invernale dei gialloblù si chiude con un altro colpo da novanta, dopo gli arrivi di Aziz Niang, Raffaele Virgilio, Nicola Greco e Alessandro Semprini. Tutti giocatori di un certo livello per La Fiorita che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire l’Europa. La Fiorita che proprio lo scorso turno è incappata, alla 18esima giornata del campionato sammarinese, nella seconda sconfitta stagionale. Un ko, quello inatteso contro la Folgore, che ha così interrotto una lunghissima striscia positiva che durava dal 28 ottobre dello scorso anno.