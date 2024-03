La stagione che verrà. Il Siena guarda agli avversari del 2024-2025

I vari campionati stanno volgendo al termine e il Siena è in attesa di capire quali saranno le squadre che affronterà il prossimo anno. Nel girone E della Serie D la lotta è aperta con la Pianese che ha riguadagnato il primo posto e adesso viaggia a +1 dl Follonica Gavorrano, a +6 dal Livorno e a +7 dalla coppia Tau Altopascio-Grosseto. Non solo: a oggi sono ancora in vigore sia le riammissioni che i ripescaggi, grazie ai quali le squadre che non sono riuscite a centrare la promozione diretta possono ambire per salire al piano di sopra, qualora vi fossero vuoti nell’organico. La riammissione scatta nel momento in cui un club avente diritto a iscriversi alla Lega Pro rinuncia all’iscrizione. Il ripescaggio si attiva se le società aventi diritto ad iscriversi inviano la domanda, ma questa non risulta idonea alla Covisoc e ai controlli in essere (lo scorso anno, per esempio, il Mantova venne riammesso al posto del Pordenone che non presentò domanda, mentre l’Atalanta Under 23 venne ripescata al posto dell’Acr Siena che presentò una documentazione incompleta, priva anche della fideiussione. Il ripescaggio, fino a oggi, ha privilegiato le squadre B dei club di Serie A, poi le squadre di D e poi ancora le squadre retrocesse dalla C.