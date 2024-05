La storia. Cruciani, 38 anni: "Con il Siena sono tornato ragazzino»

Tra qualche giorno, per la precisione il 4 maggio, Michel Cruciani compirà 38 anni. Eppure, al Mazzola, il centrocampista è "tornato un ragazzino": dieci le reti realizzate in campionato, ancora tanta la voglia di proseguire.

"Questo ambiente mi ha portato indietro nel tempo – le sue parole –, come ho già detto in precedenza non posso che ringraziare tutti, la società, il mister, i compagni. E’ stato un grande percorso quello che abbiamo fatto, sono sicuro che non ci siano motivi per non andare avanti. Sono state gettate solide per un futuro importante".

"A livello personale – ha aggiunto Cruciani –, non mi sono dato una data di scadenza, spero con tutto il cuore di continuare perché di meglio è difficile trovare. Il Mazzola ha la possibilità di essere il fiore all’occhiello dell’Eccellenza. Sono sicuro che la società, composta da persone intelligenti, continuerà nel cammino intrapreso".