La storia. Pegognaga, stagione da incubo. Trenta partite e trenta sconfitte

Se è vero che, seguendo lo spirito decoubertiano, l’importante è partecipare e non vincere, di certo neppure può far piacere partecipare e perdere sempre. Tutte le partite. E’ quel che è accaduto in questa stagione allo Sporting Pegognaga, compagine mantovana che ha concluso il campionato di Seconda Categoria ( girone O) all’ultimo posto in classifica a quota 0 punti. Proprio così: la squadra dell’ex presidente Luigi Panizza ha incassato ben 30 sconfitte nelle trenta partite disputate. Di fatto ha perso sempre e i numeri sono impietosi pensando ai gol subìti: 108 volte la palla è stata raccolta dentro la propria porta. Non solo: oltre alla peggior difesa, lo Sporting Pegognaga ha avuto anche il peggior attacco: solo 17 gol i gol realizzati. Nessuno ha fatto peggio.

Insomma, in meno di dodici mesi gli “scoiattoli“ sono passati alla grande gioia per la promozione all’amarezza per dover nuovamente scendere in Terza categoria, accompagnati da un’impressionante serie di sconfitte. "Il ritorno nella serie inferiore non è una sorpresa – afferma il dimissionario presidente Panizza -, sapevamo che sarebbe stata una stagione durissima. Il nostro obiettivo era quello di potercela giocare con tutte le avversarie, e non sono state poche le volte in cui abbiamo fatto una bella figura uscendo a testa alta dal campo".

Giulio Mola