La strada del Grifone. Biancorossi, clima sereno

Settimana di intenso lavoro per i biancorossi che domenica sono attesi dalla trasferta sul campo di Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta che occupa la terzultima posizione in classifica.

In casa del Grosseto, dopo il pareggio interno con la capolista Pianese, l’atmosfera è serena e si guarda con fiducia anche alla prossima finestra di calciomercato che resterà aperta per tutto il mese di dicembre dal momento che sono previste uscite ed entrate. Ora, però, l’importante è che Cretella e compagni siano in grado di chiudere questo girone d’andata senza commettere ulteriori passi falsi che potrebbero compromettere l’intera stagione.

I biglietti per la gara di domenica contro il Real Forte Querceta saranno in vendita al botteghino dello stadio versiliese "Necchi-Balloni" il giorno della partita. Ai tifosi del Grifone è stata riservata la gradinata ospiti per la quale è previsto un biglietto unico al prezzo di 10 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi e le ragazze da 0 a 14 anni. Il botteghino per i sostenitori biancorossi si trova in via XX Settembre e aprirà alle 13.30. L’Us Grosseto ricorda che saranno in vendita anche i biglietti di tribuna coperta al costo di 13 euro acquistabili sempre al botteghino dello stadio, ma in via Nino Bixio.