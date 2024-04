La strada del Grifone. Biancorossi, due assenze

Il Grosseto ha concluso la preparazione in vista della trasferta di domani in casa del San Donato Tavarnelle; stamani in programma la consueta rifinitura. Tutti i giocatori sono a disposizione del tecnico Malotti, ad eccezione del giovane Violante, febbricitante, e di Bruni per il quale la stagione è terminata. In gruppo è ritornato Morelli che avrà bisogno di parecchio tempo per recuperare. Una gara, quella in terra fiorentina, che vede il Grosseto obbligato al terzo successo consecutivo: soltanto una vittoria, infatti, al di là dei risultati dagli altri campi, può mantenere ancora viva la speranza per il primato. A dirigere la gara è stato designato Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona; collaboratori Samuele Bertaina di Alba-Bra e Luca Marucci di Rossano. I biglietti sono disponibili al Bar Tripoli di Via Tripoli fino alle 19 di oggi.

La società del San Donato Tavarnelle ha previsto un biglietto unico al prezzo di 10 euro. Domani il botteghino dello stadio di Tavarnelle Val di Pesa resterà aperto, ma sarà applicato sull’ingresso un supplemento di 5 euro. Ai tifosi biancorossi è stata riservata la tribuna scoperta.

Intanto al Centro sportivo di Roselle sono iniziati i preparativi per la organizzazione del "Memorial Francesco e Graziana Lamioni", manifestazione riservata alla categoria Pulcini, che si terrà in notturna nel mese di maggio, in ricordo dei genitori del patron Giovanni Lamioni.