La strada del Grifone. Marzierli, siamo a sedici

Il successo ottenuto sul terreno del "Pianigiani" in casa del San Donato Tavarnelle con il gol dell’ex, oltre a regalare ai biancorossi la terza vittoria consecutiva della gestione Malotti, ha "lanciato" il bomber Edoardo Marzierli (nella foto), con 16 reti, al secondo posto nella classifica dei goleador che vede al comando Mignani (20) della Pianese mentre in terza posizione troviano, con 14 reti, Benedetti (Seravezza Pozzi) e Tascini (Trestina).

Dalla trasferta in terra fiorentina è uscito un Grosseto sempre più determinato e più concreto nell’inseguimento alla capolista Pianese quando mancano però soltanto due giornate al termine della regular season. Ieri pomeriggio Cretella e compagni si sono ritrovati al Centro sportivo di Roselle per iniziare la preparazione in vista del match di domenica che vedrà di scena allo "Zecchini" l’undici dell’Orvietana ancora alla ricerca di punti per la salvezza. Tutti I giocatori sono a disposizione di mister Malotti. Ieri pomeriggio il direttore generale Filippo Vetrini si è recato all’obitorio, dove è stata aperta la camera ardente, ed ha deposto sulla bara di Paolo Malvani, simbolo della tifoseria biancorossa, una maglia del Grosseto autografata da tutti i giocatori del Grifone. Oggi alle 16 a Sterpeto il funerale di "Paolone", simbolo della Curva Nord.