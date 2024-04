La strada del Grifone. Problemi fisici per quattro

I biancorossi, al Centro sportivo di Roselle, stanno preparando la trasferta di domenica in programma sul terreno dello stadio comunale di Piancastagnaio. Cretella e compagni sono chiamati ad un pronto riscatto, anche se la classifica è sempre più precaria, dopo la deludente prestazione offerta contro il Ponsacco. Normalmente contro le cosiddette "grandi" il Grifone non ha mai sfigurato per cui lo stimolo contro la prima della classe potrebbe essere quello buono. Alle prese con qualche problema fisico Bensaja, Prati, Bruni e Davì per cui l’allenatore Roberto Malotti sta valutando le possibili varianti.

"Speriamo di recuperare qualcuno – sottolinea il direttore generale Filippo Vetrini –. Mancano cinque gare al termine e bisogna giocare ogni partita come se fosse una finale".

Per la trasferta di Piancastagnaio i biglietti del settore ospiti saranno venduti direttamente ai botteghini dell’impianto comunale amiatino. Non sarà effettuata la prevendita.

La classifica: Pianese 58, Follonica Gavorrano 57, Livorno 52, Tau Calcio 51, Grosseto 51, Serravezza Pozzi 48, Ghiviborgo 43, Figline 41, Poggibonsi 40, San Donato Tavernelle 38, Trestina 38, Sangiovannese 37, Montevarchi 32, Orvietana 31, Sansepolcro 28, Real Forte Querceta 23, Mobilieri Ponsacco 19, Cenaia 14.