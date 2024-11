La strada del Grifone. Si ferma Senigagliesi

Il Grosseto prosegue nella preparazione del match casalingo di sabato (inizio alle 15.30) con l’Ostia Mare, gara che – almeno sulla carta – offre ampie possibilità ai biancorossi di allungare la serie positiva che adesso conta sei risultati utili consecutivi, due pareggi e un filotto di quattro vittorie.

Ieri pomeriggio seduta di allenamento al "Palazzoli" nel corso della quale mister Consonni ha fatto disputare una partitella cambiando gli schieramenti. Il tecnico del Grifone ha a disposizione tutti gli effettivi (il trequartista Gianni Riccobono si è allenato regolarmente ed ha ripreso anche il difensore Daniele Bolcano) mentre si è fermato l’attaccante Luca Senigagliesi (nella foto) per la distorsione ad una caviglia e, probabilmente, salterà l’appuntamento con i laziali. Assenti da tempo Frosali e Cela.

Intanto è iniziata la prevendita dei biglietti: i tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita ufficiali, al Centro sportivo di Roselle e online attraversa la piattaforma Ciaotickets.com. Inoltre, potranno essere acquistati sabato a partire dalle 11.30 al botteghino in piazza Donatello. Dopo il turno di domenica il giudice sportivo ha inflitto una ammenda di 400 euro all’Us Grosseto per il "l’utilizzo di 4 fumogeni nel settore riservato ai tifosi maremmani".