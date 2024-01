La strada del Grifone. Si lavora per la ripresa

Dopo la pausa per le festività natalizie si avvicina il giorno della ripresa del campionato. Domenica, infatti, il Grosseto riprenderà la sua marcia andando a far visita all’undici del Vivi Altotevere Sansepolcro con inizio alle 14.30. I biglietti saranno in vendita il giorno della partita al botteghino dello stadio comunale "Buitoni" di Sansepolcro. Ai tifosi maremmani è stato riservato il settore della gradinata. La società toscoumbra ha fissato il costo del biglietto intero a 12 euro ed una tariffa ridotta al costo di 10 euro, quest’ultima riservata alle donne, agli under 14 e agli over 65. Accesso gratuito per i portatori di handicap. Un Grosseto, dunque, che si accinge ad affrontare il girone di ritorno (nell’andata il Grosseto ha collezionato 8 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta) dopo la campagna acquisti del mercato invernale: è auspicabile che mister Bonuccelli possa sfruttare al meglio le nuove forze che il direttore generale Filippo Vetrini gli ha messo a disposizione. Una cosa è certa: I biancorossi non possono compiere altri passi falsi.

Per curiosità riportiamo l’elenco dei giocatori che il 10 settembre affrontarono allo "Zecchini" l’undici biturgense collezionando una roboante vittoria per 4-0. L’undici iniziale era composto da Raffaelli, Morelli, Cretella,Schiaroli, Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Aprili, Saio, Arcuri. A disposizione Fecit, Bruni, Carannante, Giustarini, Macchi, Gianassi, Giuliani, Moscatelli, Fregoli.