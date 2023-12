La strada del Grifone: "Sotto alle aspettative"

"Inutile negarlo: le aspettative erano superiori rispetto al risultato ottenuto fino a questo momento dalla squadra, ma c’è tutto il tempo per recuperare".

L’avvocato Antonio Fiorini, presidente del Grosseto Calcio, fa un consuntivo al termine del girone d’andata, ma il suo primo pensiero è ai tifosi biancorossi. "Faccio gli auguri di buone feste a tutte le componenti del Grifone, ma in modo particolare ai nostri tifosi che sono sempre meravigliosi e che si sono mostrati molto pazienti in questa fase del campionato".

Poi una notazione tecnica. "Soprattutto nelle gare casalinghe – prosegue il presidente del Grifone – la squadra, anche con i nuovi che arriveranno, dovrà cambiare passo perchè nel girone di andata ha lasciato troppi punti per strada. Inoltre attendiamo la crescita di qualche giocatore che fino a questo momento ha reso al di sotto delle nostre aspetattive".

Poi c’è anche un rilievo positivo. "In un campionato così livellato la nostra squadra è stata quella che ha mantenuto il maggiore equilibrio rispetto alle avversarie che hanno vissuto momenti di maggiore sofferenza".

Ricordiamo che in questa finestra di mercato invernale sono arrivati ad indossare la casacca biancorossa il centrocampista esterno Filippo Grasso, l’attaccante Alessandro Romairone, il portiere Saymon Sclano ed il difensore Francesco Russo: e il direttore generale Filippo Vetrini è al lavoro per altri arrivi. In uscita da registrare il passaggio di Matteo Gianassi alla Sangiovannese.

Nella prima gara del girone di ritorno in casa del Sansepolcro sarà assente il centrocampista Nicholas Bensaja perchè squalificato dal giudice sportivo per un turno.

E vogliamo chiudere con una farse molto cara al dg biancorosso: "Il Grosseto deve avere paura soltanto del Grosseto".

I giocatori biancorossi, dunque, hanno tutto il tempo per ricaricare le pile e per farsi trovare pronti nell’anno nuovo dove non saranno più ammessi passi falsi.

Paolo Pighini