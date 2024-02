La strada del Grifone. Tesserati, ingresso gratis

C’è molta attesa in casa biancorossa per il deby di domenica con il Follonica Gavorrano. Cretella e compagni stanno preparando questo appuntamento al Centro sportivo di Roselle: tutti i giocatori, anche il centrocampista Sabelli ha recuperato, sono a disposizione di Malotti.

"Una partita molto importante per noi – afferma il direttore generale Filippo Vetrini – che abbiamo ancora affrontare dodici finali. Io ho visto domenica il Follonica Gavorrano e ritengo che, ad oggi, sia la migliore squadra del girone. Una squadra in salute per cui sarà necessario il migliore Grosseto per batterla. Ripeto sarà una gara molto importante per noi che continuiamo a credere nel nostro sogno".

Un match che dovrebbe richiamare sugli spalti dello "Zecchini" il pubblico delle grandi occasioni. I biglietti sono disponibili al Centro Sportivo di Roselle in orario di ufficio: oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 15 alle 18. I tagliandi sono acquistabili anche nelle rivenditorie autorizzate Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo ed online sul circuito Ciaotickets. Domenica sarà aperto il botteghino di piazza Donatello. Inoltre è previsto l’ingresso gratuito nel settore della Curva Nord dello "Zecchini" in favore dei tesserati biancorossi i quali avranno diritto al tagliando omaggio in Curva Nord.