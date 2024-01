La strada del Grifone: "Testa, gambe e 3 punti"

"Il girone di ritorno sta dimostrando che non c’è nulla di scontato e che regna l’equilibrio. Tutte le partite sono dure e difficili come sarà la nostra con il Tau. Nessuna squadra ha allungato in classifica per cui bisogna sfruttare al massimo le occasioni che capitano. Per noi saranno quattordici finali ed è indispensabile collezionare un filotto di vittorie per potere raggiungere il nostro obiettivo".

Vitaliano Bonuccelli, presenta così il match di oggi allo "Zecchini", inizio alle 14.30, con il Tau Altopascio di mister Ventur.

"Una gara da prendere con le molle – dice il tecnico del Grifone – che gioca la palla con atleti interessanti ed in avanti presenta diverse soluzioni. Noi però dobbiamo proseguire nella svolta iniziata sette giorni fa per cui dovremo giocare con maturità, intensità, attaccamento alla maglia e voglia di vincere. Abbiamo preparato bene il match per cui siamo tranquilli e fiduciosi".

Saranno assenti, oltre a Morelli e Giustarini, Arcuri, Bruni, Saio e Prati. L’attaccante Nocciolini, non ancora nella condizione ottimale, andrà in panchina. Parole di elogio di mister Bonuccelli per Aprili ("Una certezza") e Macchi ("In continuo miglioramento"). In apertuta di conferenza stampa c’è stata una "confessione" del tecnico. "Ho insistito troppo nel modulo originario del 3-4-2-1 – ha detto Bonuccelli – per cui sono passato, con riusltati positivi nelle ultime due gare, al 3-5-2. Però nulla toglie che possa cambiare ancora".

Paolo Pighini