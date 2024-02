La strada del Grifone. Trasferta "nominativa"

Ieri nella Questura di Arezzo si è svolta una riunione tecnica in vista del derby di domenica tra Sangiovannese e Grosseto. A seguito di una nota dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive del ministero dell’Interno sono state prese alcune decisioni che riguardano i sostenitori del Grifone: i biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita fino a sabato alle 19 e dietro la presentazione da parte dell’acquirente di un documento di riconoscimento. I tagliandi saranno, infatti, nominativi. La vendita dei biglietti si svolgerà al Bar Tripoli in via Tripoli e al Centro sportivo di Roselle oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il biglietto costa 10 euro (ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino a 13 anni). Domenica il botteghino dello stadio Virgilio Fedini rimarrà chiuso. Ai residenti in provincia di Grosseto non sarà consentito acquistare i tagliandi in settori diversi dalla Curva riservata alal tifoseria biancorossa. "Nella gara di andata il Grosseto ha riservato agli ospiti un’accoglienza splendida – ricorda il direttore generale Filippo Vetrini – e speriamo che domenica sia altrettanto da parte locale. Di questa gara se ne sta parlando anche troppo, ma sono sicuro che i tifosi delle due squadre sapranno mostrare maturità".

Passando all’aspetto agonistico ieri pomeriggio i biancorossi di mister Malotti si sono allenati sul campo del Centro sportivo di Roselle.