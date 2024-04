La strada si complica. Masi Torello sconfitto. Decisive le palle inattive

MASI TORELLO

0

MASSA LOMBARDA

2

MASI T. VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari (76’ Bonenti), Quarella, Maione (89’ Nappi), Medi (53’ Bellisi), Vanzini, Grimandi (67’ Righetti), Salonia (55’ Toffano). All. Ricci. A disp. Battara, Defeudis, Costati, Chiossi.

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli, Morara, Campomori (89’ Tola), Hysa, Raccagni (78’ Ferretti), Albonetti, Magri (92’ Massueme), Zannoni (74’ Brigliadori), Galanti (86’ Barlotti), Fabretti. All. Scozzoli. A disp. Sina, Gabelli, Vultaggio, Zagonara.

Arbitro: Cristofori da Finale Emilia.

Reti: 18’ Campomori, 42’ Hysa.

Note: Amm. 35’ Magri, 49’ Quarella.

Si fa sempre più complicata la classifica per il Masi Torello Voghiera che, ieri, è uscito sconfitto dalla sfida contro il Massa Lombarda. Decisivi sono stati due episodi da palla inattiva ben sfruttati dagli avversari e una prestazione sottotono da parte dei padroni di casa che solo in rare occasioni sono riusciti ad impensierire la retroguardia ospite. Una di queste al 6’ del primo tempo con l’azione orchestrata da Quarella e Vanzini, con quest’ultimo che ha servito una palla invitante a Salonia che non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Al 17’ Galanti confeziona un perfetto assist per Zannoni che cerca la conclusione verso il primo palo, respinta da Campi in angolo: e proprio dal corner, eseguito da Fabretti, Campomori svetta di testa e insacca per lo 0-1. Al 24’ è Magri a cercar fortuna, ma il suo tiro potente, ma troppo centrale non impensierisce l’estremo difensore del Masi. Al 38’ il calcio d’angolo di Medi trova il colpo di testa di Vanzini, con il portiere Lusa che riesce a bloccare. Poi, al 42’, arriva la seconda marcatura del Massa Lombarda, con la splendida punizione di Galanti verso l’area avversaria, intercettata di testa e direzionata a rete da Hysa. Si va alla ripresa e al 5’ Campi si supera sul calcio di punizione calciato da Fabretti, respingendo la palla sul fondo. Ora, per l’undici di mister Ricci saranno determinanti i match contro Pietracuta in trasferta e Medicina in casa.

Valerio Franzoni