La svolta della Maceratese: "Cambiata la nostra sorte"

"Da domenica è cambiata la nostra sorte: siamo più fiduciosi e la vittoria nel derby ha aumentato la nostra autostima". È quanto dice Rosario Di Ruocco, attaccante esterno dei biancorossi. "La Maceratese è forte, ma occorre stare sempre sul pezzo ed essere concentrati". Il derby è una partita che si prepara da sola, ma adesso c’è da pensare al Montegiorgio che domenica sarà di scena all’Helvia Recina. "Dovremo giocare come contro la Civitanovese, dobbiamo essere umili, lottare su tutti i palloni e avere fiducia perché siamo forti ma dobbiamo essere concentrati". Ora più che mai occorre uno scatto, che i biancorossi facciano quel salto di qualità che è indispensabile. "Non abbiamo espresso ancora tutto il nostro valore, adesso c’è una maggiore fiducia dopo la vittoria. Abbiamo fatto una piccola impresa vincendo a casa della leader, in un derby storico che ha richiamato tante persone. Ritengo che abbiamo lanciato un segnale". Ma ora occorre dare un seguito. "Sta noi proseguire su questa strada anche domenica e nelle successive perché ancora non abbiamo fatto nulla". È un campionato molto equilibrato in cui tutto è aperto, in cui i giochi non sono stati ancora fatti. "Quest’anno – dice Di Ruocco ripensando allo scorso anno quando ha vinto l’Eccellenza con l’Atletico Ascoli – ci sono più formazioni con le carte in regola per la vittoria finale".