La trasferta. Geotermica ko. Pesano ancora gli infortuni

PROLIVORNO SORGENTI

2

GEOTERMICA

1

PROLIVORNO: Marchetti, Solimano, Lucarelli (18’ st Putrignano), Quilici, Cavalli, Lischi, Montecalvo, Santagata (33’ st Turini), Cutroneo (28’ st Fornaciari), Signorini, Lucchesi (18’ st Di Fiandra). All.Bandinelli.

GEOTERMICA: Bettarini, Landi, Romeo, Pavoletti (28’ st Gadiaga), Cacciò (29’ pt Pruneti), Misseri (1’ st Scottu), Campo, Zoncu, Pellegrini, Falchini (20’ st Pashja), Dussol (1’ st Mecacci). All.Niccolai.

Arbitro: De Cicco di Nola.

Marcatore: al 27’ pt Santagata, 7’ st Lucarelli, 42’st Pellegrini..

Note: espulso al 25’st Landi per somma di ammonizioni.

Livorno – La Geotermica torna sconfitta dalla trasferta livornese al termine di una partita in cui entrambi i difensori centrali sono stati costretti ad uscire anzitempo per infortunio. "Almeno il risultato di parità era alla nostra portata – dice il tecnico della Geotermica Niccolai a fine partita – ma ancora una volta siamo stati perseguitati dagli infortuni. Sia Cacciò che Pavoletti si sono infortunati penalizzando il nostro reparto difensivo, a cui si è aggiunta anche l’espulsione di Landi, troppo frettolosamente sanzionato con un secondo cartellino giallo, per un fallo veramente veniale. Abbiamo affrontato bene e con grande impegno la partita – insiste il mister – e in condizioni normali potevamo tranquillamente meritarci il pareggio". La partita è stata sul filo dell’equilibrio per buona parte del primo tempo e il primo gol della Prolivorno, messo a segno al 27’, è nato da un passaggio difensivo intercettato che ha permesso a Santagata di battere Bettarini. In avvio di ripresa la squadra livornese va al raddoppio, al 7’, con Lucarelli che risolve una mischia in area della Geotermica. Sul due a zero succede di tutto, dalla frettolosa decisione di espellere Landi, che mette in inferiorità numerica la squadra di Niccolai, all’infortunio di Pavoletti, alla traversa colpita da Pellegrini. Nel finale lo stesso Pellegrini ha l’occasione per rifarsi e al 42’ accorcia le distanze. Ma ormai è troppo tardi per tentare di recuperare.

Pietro Mattonai